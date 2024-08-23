二手蝕讓：太古城連約售840萬 高位冧四成

樓價插水，收租業主棄守離場，鰂魚涌太古城三房戶狂劈560萬元，僅以840萬元連租約售出，較3年前高位跌價超過四成。

中原趙鴻運表示，該盤海星閣低層B室，實用面積約662方呎，單位連裝修望街景，早前叫價1,400萬元，最後大手減價至上述做價易手，成交呎價約12,689元。以現時月租2.55萬元計，新買家即享逾3.6厘租金回報。

資料顯示，同座中層戶於2021年曾以1,410萬元登記售出，反映最新售價已大幅下挫。至於原業主持貨約12年帳面僅獲利約54萬元，升幅約6.9%。

港灣豪庭兩年輸52萬 此外，中原陳漢表示，大角咀港灣豪庭8座高層C室兩房戶，以585萬元成交，呎價約13,417元。原業主持貨不足兩年帳面速蝕約52萬元。

紅磡維港‧星岸錄項目最大幅蝕讓個案，資料顯示，項目5座低層A室，實用面積約1,356方呎，以約2,350萬元售出，呎價約17,330元。原業主於2016年6月一手購入，現帳蝕約1,110.7萬元，單位貶值幅度約32.1%。

新界更有特色戶逾14年都要虧損，美聯潘慶樑稱，大嶼山愉景灣海藍居2座地下連花園單位，實用面積約1,204方呎，以約1,170萬元成交，呎價約9,718元。單位2010年5月買入價約1,228萬元，至今仍要貶值約58萬元。