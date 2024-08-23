未補價居屋：宏景三房減價9% 500萬轉讓

樓市氣氛呆滯，未補價第二市場居屋也要降價吸客，鑽石山宏景花園三房戶減價近一成售出，做價險守「5球」。

富誠地產冼俊彥表示，上述單位為3座高層B室，實用面積約574方呎，今年初以550萬元放售，最後減價50萬元或約9.1%，以500萬元售出，新買家為白居二客，呎價約8,711元。

欣明苑劈百萬易手 新界居屋也連錄劈價個案，利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳欣明苑E座低層5室，實用面積約554方呎，原則三房間隔望園景，大手減價100萬元，以約350萬元未補價易手，呎價約6,318元。屋苑整體約有30個買賣放盤，第二市場入場費約280萬元。

此外，世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山居屋本月交投未算活躍，暫錄約12宗成交。其中，錦豐苑B座低層7室，實用面積約436方呎，兩房間隔享海景，以約400萬元第二市場價放售，減價後以約388萬元售出，呎價約8,899元。原業主持貨約7年帳面僅獲利約20萬元，升幅只有5.4%。

祥益謝利官表示，天水圍屏欣苑C座低層19室兩房戶，實用面積約384方呎，放盤約10日即減價28萬元，以302萬元未補價易手，呎價約7,865元。據悉，新買家獲兒子出資入市，其兒子同樣居於該屋苑，與上址屬「樓上樓下」單位。