港島新盤周六賣 超額認購逾8.7倍

該公司執行董事程德韻表示，項目將發售單位涵蓋34伙一房戶及26伙兩房戶，實用面積245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價約17,502元起。項目於今日先作抽籤程序，發售當日分A組及B組揀樓，A組買家最少選購兩伙指定單位，最多4伙，但不可揀選多於兩個一房單位，B組最多可購兩伙。