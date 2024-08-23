港島新盤周六賣 超額認購逾8.7倍
FINNIE收582票 今日抽籤
港島新盤開售在即，宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，為本月首個公開發售的全新盤，已在昨晚截票，結束6日收票期，最終截收逾582張入票，按周六首輪將發售60伙計，超額認購逾8.7倍。
該公司執行董事程德韻表示，項目將發售單位涵蓋34伙一房戶及26伙兩房戶，實用面積245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價約17,502元起。項目於今日先作抽籤程序，發售當日分A組及B組揀樓，A組買家最少選購兩伙指定單位，最多4伙，但不可揀選多於兩個一房單位，B組最多可購兩伙。
瓏珀山2期特色戶3266萬沽
一手市場疏落，昨僅錄零星成交。新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山第2期，以招標形式售出天台特色戶，為King Tower 1的27樓B室實用面積1,482方呎四房戶，設有1,230方呎天台，連一個車位以3,266萬元成交，呎價約22,038元。項目兩期在3個月內累沽70伙，套現近14億元。
龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋，日前以9,500.8萬元售出低座A座四房單位，為地下、2樓及3樓C室，實用面積2,173方呎，連平台及天台，呎價約43,722元。
樓價跌勢持續，新盤降價重售情況普遍。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，重新售出2B座3樓H單位，為實用面積348方呎一房戶，原於2021年12月以813.8萬元售出，交易其後終止，昨以591.4萬元再售出，呎價約16,994元，較近3年前賣平逾222萬元或約27%。
雋睿重售單位1497萬成交
至於永義國際(01218)的九龍塘延文禮士道雋睿，亦重新沽出1座2樓D室，實用面積651方呎，三房連儲物室間隔，最新成交價1,497.39萬元，售價較4個月前高900元，但成交期為365天，較早前90天更長，且新買家可享提前入住優惠。
恒基地產(00012)已屆現樓的紅磡必嘉坊‧曦匯，於本月中起推出貨尾單位「轉售為租」。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目租盤可謂「見一間走一間」，不足一周已接獲逾20伙承租，不少開放式單位呎租達71.8元，一房呎租更錄約73.3元。集團將按市場需要，採取彈性策略，再考慮是否推出其他地區的現樓單位供租賃。
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