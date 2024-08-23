簡訊一覽
●嗶哩嗶哩(09626)截至今年6月底止第二季度經調整虧損2.71億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損9.62億元收窄71.8%。
●萬物雲(02602)今年上半年賺7.71億元（人民幣‧下同），按年跌22.65%；中期息每股0.562元，另派特別息每股0.46元。
●博雅互動(00434)今年上半年賺2.84億元（人民幣‧下同），按年增長4.11倍；經調整純利2.88億元，按年增長4.05倍；不派中期息。
●中集安瑞科(03899)今年上半年賺4.86億元人民幣，按年下跌14.51%；不派中期息。
●藍月亮(06993)今年上半年蝕6.63億元，較去年同期蝕1.67億元擴大，主要是期內銷售及分銷開支按年大增1.07倍至22.01億元；中期息每股4仙。
●航天控股(00031)預期今年上半年淨虧損約4,000萬至7,000萬元，去年同期賺5,506.5萬元。
●長江生命科技(00775)宣布，美國食品及藥物管理局（FDA）已向公司全資擁有的後期藥物開發公司WEX Pharmaceuticals Inc.，就針對治療因化療引致的神經痛症用的注射用藥，授予快速通道資格認定。
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