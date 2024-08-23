產經

股壇MasterMind：重磅股業績驚喜 恒指上望18200
港股昨反覆彈逾200點，有否機會再展升浪？小米集團(01810)、友邦保險(01299)及瑞聲科技(02018)放榜後，股價抽升，可否追入？大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，港股不少重磅股業績對辦，甚至有驚喜，證明股份「抵買」。港股自上周五收復250天線後走勢趨好，恒指上望18,200點，升浪或持續。
小米季績勝預期，刺激股價昨日應聲飆9%，為表現最佳藍籌；Curtis指，小米本次季績最大驚喜是毛利率，因為市場原先預期毛利率為負10至15%，但業績公布後，毛利率竟達到15.4%，可見小米品牌於電動車市場站得穩，他預料，小米電動車業務可提早到2026至2027年達致收支平衡，加上手機業務不俗。他指現時股價有突破，建議回調至18.5元吸納，中長線看23.7元。
瑞聲料受惠iPhone換機潮
友邦新業務價值創新高，績後股價同樣做好。Curtis稱，友邦內地業務及訪港旅客業務的成績能帶給市場信心，尤其是內地市場的新業務價值增長36%。友邦股價於52元水平已整固一段時間，他指昨日走勢上出現「大陽燭」，有機會上試56元，短期不宜看淡。
手機設備股瑞聲中期純利增2.5倍，Curtis表示，瑞聲毛利率有大進步，相比舜宇光學(02382)更能把握手機零件行業的復甦周期，其聲學業務更能配合人工智能（AI）發展，而且瑞聲主要客戶美國蘋果公司（Apple Inc.）將會推出新手機，有望刺激手機換機周期，因此睇好集團下半年前景，更料瑞聲續跑贏舜宇，短線挑戰32至33元水平。
想知道Curtis更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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