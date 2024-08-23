股壇MasterMind：重磅股業績驚喜 恒指上望18200

小米季績勝預期，刺激股價昨日應聲飆9%，為表現最佳藍籌；Curtis指，小米本次季績最大驚喜是毛利率，因為市場原先預期毛利率為負10至15%，但業績公布後，毛利率竟達到15.4%，可見小米品牌於電動車市場站得穩，他預料，小米電動車業務可提早到2026至2027年達致收支平衡，加上手機業務不俗。他指現時股價有突破，建議回調至18.5元吸納，中長線看23.7元。