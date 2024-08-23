東方海外半年少賺26% 減派息

該企提及，上半年受紅海危機影響的亞洲/歐洲航線，因船隻航行距離大幅增加，造成運價大幅上漲，尤其是去程航線，上半年亞洲/歐洲航線的每個標準箱收入增加24%，收入增長8%，惟總載貨量按年減少13%。

至於大西洋航線載貨量按年跌3%，收入及每個標準箱收入分別下降44%及42%。整體而言，上半年收入錄46.45億美元，按年微升2.31%。其中來自亞洲的收入升19.23%至36.65億美元，歐洲、北美洲及南美洲則各跌36.84%及29.7%。

東方海外稱，以疫情和紅海危機的經驗來看，供應鏈對地緣政治風險更為敏感和脆弱，隨着新船不斷交付，運力是市場關注重點，另美國東岸勞工談判進展情況如何，均是影響供應鏈的因素之一。