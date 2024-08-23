日製造業續陷收縮 營商信心19個月低

日本製造業及服務業表現繼續參差不齊。其中，製造業採購經理指數（PMI）連續兩個月陷入收縮，由標普及au Jibun銀行聯合編製的8月製造業PMI，初值報49.5，較7月終值升0.4，月內私企營商信心更降至19個月新低。反之，8月服務業PMI初值由7月終值的53.7升至54，連續兩個月處於50盛衰分界線之上。

韓央行削經濟通脹預測 日圓兌每美元昨日在144.85至145.64之間上落，折合每百日圓兌港元在5.35至5.37算。日股則先跌後反彈，日經平均指數收漲0.68%或259點，報38,211點，創3周收市新高；東證指數（TOPIX）上升6點或0.25%，收報2,671點。

另邊廂，鄰國南韓央行周四第13次維持息率不變，指標利率繼續處於3.5厘，符合市場預期。央行同時下調今年經濟增長和通脹預測，料今年經濟增長2.4%、通脹則為2.5%，兩者均較5月時預測的低0.1個百分點。

澳洲服務業PMI 3個月高 澳洲8月的製造業及服務業PMI初值昨日亦出爐，同樣創3個月高，其中製造業PMI最新升至48.7，服務業PMI升至52.2，外界憂慮澳洲央行會否反其道而行收緊貨幣政策。

Judo Bank首席經濟顧問Warren Hogan表示，澳洲經濟正處於關鍵時刻，通脹是否會回到央行的目標軌道尚未清楚。澳元匯價近期持續走強，昨曾高見67.53美仙，折合兌港元在5.26算。

此外，投行野村最新發表的報告指，今年7月新興市場基金紛紛減持亞洲市場倉位，其中印度股市、A股和台股的倉位明顯減少，惟就略為增加對印尼、南韓和沙特阿拉伯的倉位，反映風險情緒有變，並未擔心日圓將進一步升值。