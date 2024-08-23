歐服務業又擴張 製造業8個月最弱

歐洲各行業經濟活動表現分化。受惠奧運效應，歐元區服務業採購經理指數（PMI）的表現遠勝於製造業PMI，前者於8月份達到53.3的4個月新高，惟後者跌至45.6的8個月新低；綜合PMI則報51.2，好過預期。分析亦指出，經濟的基本面可能比看起來更弱，整體PMI擴張可能無法延續下去。

8月法國服務業PMI達到55，創下27個月新高，是推動整體歐元區服務業的最大驅動引擎，惟該國的製造業PMI只有42.1，深陷於衰退之中。漢堡商業銀行（HCOB）首席經濟學家Cyrus de la Rubia形容，歐元區的經濟正面臨兩極分化，隨着法國奧運會的短期刺激效應消退，以及服務業信心下滑，困境可能會在不久後對服務業也產生影響。

值得慶幸的是，歐洲央行似乎能夠在最新的物價數據中找到一些正面信號；服務業的上游成本增速創下40個月以來最低，加強央行在9月會議上減息的預期。

英今季GDP增速料降 至於英國方面，無論製造業還是服務業PMI均處於擴張區間，綜合PMI亦達到53.4，創下4個月新高。標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris Williamson表示，8月英國出現更強的經濟增長、就業增加，以及通脹回落，這是令人鼓舞的情況。他預期第三季的GDP增長會較年初放緩，但整體而言仍然穩健。