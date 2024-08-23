雷軍：小米汽車仍處投入期

券商看好 股價飆9% 集團副總裁兼首席財務官林世偉則指，集團的汽車業務現階段焦點更多放在增長而非盈利能力上，相信未來隨着規模擴張，業務將可實現盈利。公關部總經理王化亦在微博回應指，小米汽車剛剛起步，規模還很小，並引用集團總裁盧偉冰指，小米第一輛車是純電轎車，其投入成本本身就比較高，消化這部分成本還是需要一定的時間，相信未來虧損會進一步收窄。小米昨日股價曾高見19.24元，收報19.1元，升9.01%，成交81.9億元。

券商普遍看好小米。美銀證券及野村均上調小米的投資評級，同由「中性」調高至「買入」，其中美銀上調小米目標價25%至22元，野村更上調近30%至22元。摩根大通稱，小米電動車業務毛利率遠勝預期，有信心未來會進一步上升，推新車型會成為盈利上升關鍵動力。摩根士丹利則謂，由於原材料成本正在上升，小米智能手機業務毛利率或於第三季輕微下滑，惟其他業務表現較預期強勁，或有助抵銷相關影響。

高盛指，小米季績反映其人車家生態戰略取得初步成果，智能電動車業務表現令人印象深刻，故將其2024至2026年收入預測上調1至2%，淨利潤預測上調11至18%，重申「買入」評級，目標價由23.2元升至24.7元。花旗維持給予小米「買入」評級，目標價由22.4元上調至22.7元。