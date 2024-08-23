港投夥科企拓泰國電動車充電網絡

香港投資管理有限公司（港投公司）昨日宣布首個海外拓展項目，將啟動智能出行（e-mobility）應用場景生態搭建，首個項目是與港產綠色科技公司Spark合作，將香港綠色交通技術和應用方案「出海」至泰國，冀項目能讓香港電動車充電解決方案在東南亞地區發揮示範作用。

5年內建逾千個充電設施 在港投公司的支持下，Spark會將香港的智能出行技術及實踐經驗拓展至海外市場，並透過與Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）合作在當地開展首個試點項目，初步目標是捕捉當地電動車市場快速增長的利好趨勢，5年內建設逾1,000個電動車充電設施，以完善泰國的電動車充電網絡。

同時，Spark會加速發展戰略技術，探索在其他東南亞國家的投資和合作機會，冀成為連接香港與東南亞科技生態圈的重要橋樑，並對區域綠色轉型作出貢獻。

東南亞構建創科生態圈 港投公司行政總裁陳家齊表示，繼在硬科技、生命科技兩大主題開展戰略及生態合作後，今次聚焦綠色科技主題；透過投資驅動及客戶和場景的接通，並為海外應用創造有利條件及可複製的案例，從而令港投日後投資的公司，亦可受惠於這些網絡及經驗，加快開拓海外市場，在東南亞構建蓬勃的創科生態圈及產業鏈。

陳續稱，港投扮演以投資驅動生態圈發展的角色，接入本地及外地不同的場景和客戶群，將整個生態圈發展愈做愈大。同時，透過該項目為開端，冀製造更多可以複製的案例和應用場景。長遠來說，除了繼續科研探索和場景落地外，亦將會探索東南亞，甚至在國際上其他的應用和合作機會，希望能令香港科技企業可以在東南亞扮演引領的地位，成為香港和東南亞生態圈重要的橋樑之外，也帶來更多的商機和發展機遇。展望未來，港投公司會繼續就着選定的賽道，推動更多的投資和戰略合作，並與合作夥伴一起建立香港的創科優勢和品牌。

Spark行政總裁葉兆康稱，泰國的電動車產業正蓬勃發展，當地政府積極尋求與技術成熟的企業合作，以推動綠色科技發展。Spark將以上優勢輸出到泰國，亦可深化香港的軟實力及技術經驗，相信項目將為綠色技術的區域合作樹立典範。