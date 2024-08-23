瑞聲科技首6月純利飆2.5倍 股價漲近半成

瑞聲科技中期業績摘要

聲學業務受惠手機需求旺 上半年純利上升主要由於毛利增長86.4%至24.17億元所帶動。這主要受惠Premium Sound Solutions（PSS）相關業務帶來額外收入貢獻15.2億元（毛利率25%），和光學及聲學業務的毛利改善所致。

據國際數據公司（IDC）統計，全球智能手機出貨量在上半年按年增長10.4%。瑞聲主力的聲學業務期內收入34.6億元，按年增4.1%。受惠於高端聲學平台持續導入主力機型，加上揚聲器出貨量提升，聲學業務毛利率升4.4個百分點至29.9%。

光學業務期內收入22.1億元，按年增24.9%，除了因為智能手機光學行業需求復甦，也因為集團在中高規格市場份額提升帶來的更高出貨量和單價改善。電磁傳動及精密結構件業務收入36.6億元，按年增1.1%。

花旗升舜宇目標價至67元 投行高盛認為，瑞聲本次收入增長符合預期，毛利率和純利增長均高於預期；看到其正在改善的手機鏡頭規模及像素組合升級等因素，故對瑞聲業務保持樂觀態度，維持給予「買入」的投資評級，目標價38.2港元。

麥格理雖下調舜宇今年至2026年純利預測1至3%，目標價降3.93%至76.2港元，以反映其手機鏡頭毛利率預測被下調，但該股仍為麥格理亞太區買入名單股份，評級為「跑贏大市」，其股價昨收報48.5港元。