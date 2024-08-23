百度網易純利齊挫

中資科企通常鼓勵市場以經調整純利衡量業績好壞，百度及網易在美國上市，叫法是非公認會計準則（non-GAAP），主要剔除股權激勵費用。

李彥宏：創新影響變現 截至6月底止季度，網易收入增長放緩，百度按年倒退0.36%，幅度看似不大，但已經是2022年次季後最差，旗下僅在美國上市的網上影視平台愛奇藝尤其拖後腿，收入按年倒退4.65%，跟美國同業Netflix同季收入按年升16.75%差得遠，直接導致列帳基準的經營溢利率按年急縮3.22個百分點至只有4.59%；列帳純利按年瀉81.19%，經調整純利照樣按年大跌58.47%。

更慘的是，愛奇藝靠「課金煲劇」，惟上季會員服務收入卻按年下挫9.12%，同時網上廣告服務收入按年跌2.27%，理由是「品牌廣告業務」生意減少。愛奇藝周四早段曾瀉16.88%。

不計愛奇藝的「百度核心」分部，即搜尋引擎、雲計算和無人駕駛的士等，6月底止季度亦見收入按年增速僅得1.06%，經調整純利率按年縮1.82個百分點。李彥宏承認，在線營銷收入（廣告）持續面臨宏觀壓力，抵銷智能雲業務的增長，又謂百度搜索的「創新」短期內會影響變現。

微博季度淨收入減 然而，整體而言，百度上季非在線營銷服務收入按年增速亦只有2.55%，連同今年首季，上半年「埋單」按年增速僅0.69%，原地踏步。

網易更多收入來自遊戲，但上季收入按年增長亦僅6.14%，為去年次季之後最慢，其中創新及其他業務分部的生意額按年僅升0.47%；連同投資收入淨值按年倒退63.96%，以及匯兌收益淨值由正轉負的影響，列帳純利按年倒退18%。此外，經營活動淨現金流入也按年減少14.93%。

百度及網易上季利潤均呈倒退