平保首6月純利746億增6.8%

上半年壽險及健康險、財產保險以及銀行3大核心業務的營運利潤達795.65億元，按年增長1.68%，當中，壽險及健康險營運利潤546.57億元，按年升0.67%；財產保險營運利潤99.09億元，按年增加7.21%。

險資投資組合規模多10% 壽險及健康險業務新業務價值升10.97%至223.2億元，內含價值升10.25%，但利潤率按年跌0.3個百分點，營運ROE（股本回報率）按年跌4.2個百分點至29.4%。

6月底，公司保險資金投資組合規模超過5.2萬億元，較年初增長10.2%。其中，不動產投資餘額2,074.25億元，在總投資資產佔比4%，其中79.1%是物權投資，採用成本法計量，多為商業辦公、物流地產、產業園、長租公寓等收租型物業。

均衡的資產配置戰略，加上權益資產表現按年錄得改善，保險資金投資組合年化綜合投資收益率按年微升0.1個百分點至4.2厘。不過，受存量資產到期和新增固定收益資產到期收益率下降影響，年化淨投資收益率3.3厘，按年跌0.2個百分點。

上半年計，陸控總收入129.39億元，按年減少33.12%，其中技術平台收入跌49.9%至45.51億元，淨利息收入少17.19%至55.6億元，擔保收入跌30.79%至17.75億元。次季，所賦能新增貸款總額按年跌15.5%，但消費金額新增貸款升23.6%；6月底，消費金融及其他已賦能貸款不良率分別降至1.4%及3.4%。

平保年內股價走勢