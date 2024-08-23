友邦半年多賺47% 未來續回購

新業務價值升25%破頂 期內，集團錄得新業務價值24.55億美元，按固定匯率計按年升25%，創歷史新高；新業務價值利潤率53.9%，升3.3個百分點，年化新保費45.46億美元，升17%。首席執行官兼總裁李源祥稱，目標2023至2026年複合年均增長率（CAGR）達到9至11%，有信心集團於市場保持領先地位，及各部擁龐大的增長空間。

按市場劃分，友邦香港業務為集團新業務價值帶來最大貢獻，上半年新業務價值8.58億美元，按年升26%；本地客戶群及內地訪港旅客（MCV）帶來的新業務價值分別增長28%及24%。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲指，香港人口加速老化，市場對不同種類的保險均有非常大的需求，故本地市場仍具較大增長空間；加上內地當局限制保險保證回報上限，香港保險產品對內地客的吸引力進一步提升，預期下半年香港保險需求不會減退。

他提到，上半年內地訪港客戶平均保費為約19,000美元，與去年相若；本地客戶平均保費為約5,000至6,000美元。

美國減息在即，集團首席投資總監康禮賢表示，集團的投資組合中，已在固定收益方面有一定程度的敞口，能適應不同息口環境。陳榮聲補充，過去經歷過不同的經濟及利率周期，本地業務均錄得增長，認為保險需求與利率水平的關係不大。