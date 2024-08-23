東亞︰港業務大撥備機會低

加息周期已到尾聲，截至6月底止半年，東亞淨利息收入增速顯著放慢，按年僅升2.27%至82.28億元，淨息差按年擴闊7點子至2.1%，跟去年同期擴61點子相去甚遠。服務費及佣金收入淨額按年跌2.2%至14.18億元。

本港業務未扣除減值損失之經營溢利為37.7億元，按年升3.79%，計及20.43億元減值損失後的除稅前溢利為16.49億元，按年跌18.32%。內地業務未扣除減值損失之經營溢利為8.54億元，按年跌12.5%，但由於減值損失按年縮13.68%，轉錄除稅前溢利5,800萬元。

不良貸款率回落至2.62% 6月底，不良貸款率較去年底回落0.07個百分點至2.62%，內地有所下降，但本港升。該行稱，內地商業房地產行業客戶持續面對困境，當中以離岸融資尤為嚴峻，會與受影響的借款客戶緊密合作，重組貸款；但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。

另外，由於抵押品價值下跌，亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。風險總監陳淑佩透露，涉及客戶主要屬物業投資者，有一位早年已經出現資金周轉困難，另外兩位是最近才出現問題，故容許其延期還款，惟最終變成壞帳，加上其物業估值下跌，所以才作出撥備。她強調，相關撥備僅屬於個別個案，看不到未來要為香港業務進行大量撥備的需要。

不因抵押品價跌Call Loan 聯席行政總裁李民橋補充，上半年計提金融工具減值損失28.81億元，24%來自香港房地產業，即約6.91億元。

有指銀行收緊本港中小企貸款政策，李民橋稱，該行貸款政策沒有改變，會跟隨金管局的指引，將考慮中小企客戶多種因素，不會單純因為抵押品估值下跌，而提早追收貸款（Call Loan）或要求增加抵押品。他對香港經濟前景感樂觀，相信減息周期即將開展，將有助紓緩客戶償還貸款的壓力，但預期下半年本地貸款需求持續疲態，實際效果或待明年才會陸續浮現。

李又稱，未見本地中小企貸款資產質素明顯轉壞，當前有不少壞帳主要來自政府百分百貸款擔保計劃，由於整體貸款佔比十分小，故不太擔心中小企壞帳構成風險，會繼續保持「應貸則貸」的取態。上半年東亞中小企業的客戶人數提升4.1%，中小企貸款佔香港總貸款15%。

內房方面，另一位聯席行政總裁李民斌指，目前相關貸款風險敞口已回落至5.9%，涉420億元，今年上半年新增不良貸款個案減慢，僅有零星一至兩宗，比過去每半年5至8宗，壓力明顯紓緩，下半年要否再為不良貸款撥備則視乎情況。他坦言，內房繼續影響該行資產質素，佔貸款損失撥備約52%。

東亞銀行中期業績摘要