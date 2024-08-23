恒指反彈北水趁勢沽 大市成交堪憂

港元拆息進一步回落，港股也收復過去兩日跌178點失地，昨日彈249點或1.44%，重上50天線，全日成交增3.8%至974.3億元，惟「北水」趁機出貨，轉淨流出0.83億元。摩根士丹利表示，儘管港股第二季日均成交量反彈，但勢頭或未能延續。

恒生指數昨高開106點，一度輕微倒跌最多一點，其後在業績股推動下轉勢，最多抽高261點，高見17,652點，收報17,641點。國企指數漲82點或1.34%，報6,224點；科技指數升74點或2.16%，報3,508點。

6港股料受惠減息期 美國聯儲局7月議息會議紀錄反映9月減息機會高，與樓按相關的一個月港元拆息報3.99714厘，跌5.71點子，連跌5日，是4月24日以來最低。瑞銀預測，今年底聯邦基金利率將介乎4.5至4.75厘，明年底進一步降到3至3.25厘，預期低息環境利好香港市場基本面，並減輕家庭及非金融企業的債務負擔，為整體經濟注入增長動力。

此外，積金評級表示，市場雖出現大調整，強積金制度目前仍有望在今年實現第六個正回報的單月。8月截至19日，所有基金表現指數錄得約0.83%的回報率，預計今年迄今投資收益約6.61%，這是強積金自推出以來第6個最佳的首8個月回報；估算期間投資收益約71億元，即475萬名強積金成員平均獲利約1,500元；今年迄今投資收益約為735億元，每位成員平均收益約15,500元。

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