稻香首6月純利瀉88％ 不派息
以「一蚊雞」優惠菜式馳名的中式餐飲集團稻香控股(00573)公布，截至今年6月底止半年收益按年跌14.55%至12.85億元；純利僅402.2萬元，按年大跌87.95%；每股盈利0.4仙，不派中期息。公司對上一次停發中期息為新冠疫情爆發的2020年度。公司在業績報告不諱言，港人北上消費及消費模式轉變與人力成本不斷上升，加上內地市場競爭激烈，對集團帶來衝擊。
期內香港的收益為8.38億元，按年跌6.07%；內地收益4.47億元，按年跌26.91%；僱員福利開支4.05億元，按年減4.8%，6月底止共有4,231名僱員，半年削582名。集團毛利率為66.9%，按年增1.3個百分點。
太興盈利下滑76%
截至6月底，集團擁有的食肆及餅店數目為90家，較去年同期的112家大跌22家；其中香港食肆按年增一家至43家；內地按年減11家至30家，另泰昌餅家在港、星兩地分別經營6家及11家，按年同減兩家。
近日推出35元半斤叉燒優惠吸客的太興集團(06811)，今年上半年收益升幅受壓，僅漲2.82%至16.12億元，純利減76.35%至1,071.9萬元，每股盈利1.07仙，派中期息每股2.5港仙，少過去年同期的3.4仙。上半年共有6,200名僱員，半年減100名。公司指，採多管齊下策略紓緩人手壓力，同時取得外勞配額。
另一連鎖飲食集團譚仔國際(02217)則開打新戰場，繼新加坡及菲律賓後，進一步進軍馬來西亞市場，宣布與馬來西亞綜合企業Hextar Group of Companies成員Hextar Retail Berhad建立戰略夥伴合作，首間餐廳料明年首季在吉隆坡開業。
此外，從事服裝零售業務的堡獅龍國際(00592)今年上半年蝕5,198.3萬元，較去年同期蝕8,236.6萬元收窄，主要是有效控制開支成本及關閉內地的虧損店舖所致，不派中期息。期內毛利率跌4個百分點至49%；截至6月底止旗下店舖總數427家，半年減92家，其中內地店舖僅餘56家，大減66家。
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