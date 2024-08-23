稻香首6月純利瀉88％ 不派息

太興盈利下滑76%

截至6月底，集團擁有的食肆及餅店數目為90家，較去年同期的112家大跌22家；其中香港食肆按年增一家至43家；內地按年減11家至30家，另泰昌餅家在港、星兩地分別經營6家及11家，按年同減兩家。