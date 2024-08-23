碧服少賺38% 設委員會追款

為促進貿易應收款項及時回收，保障經營現金流，碧服昨成立追討欠款委員會，要定期向董事會匯報追討進展，建議董事會適當時候採取恰當行動。兩名執行董事包括總裁徐彬淮、一名獨立非執行董事及兩名核心管理層已獲委任為委員會成員，徐彬淮做主席。

外聘核數師的審閱報告摘要則提及，6月底，該企的流動淨負債99.23億元，銀行借款及其他借款共計156.9億元，非受限的現金及現金等價物僅7.68億元，連同子企尚有逾21億元的土地增值稅和相關滯納金未交，導致逾41億元的銀行借款有可能出現交叉違約，均表明存在重大不確定性，可能對集團持續經營的能力構成重大疑慮。