碧服少賺38% 設委員會追款
上周發盈警的碧桂園服務(06098)公布，上半年純利約14.4億元（人民幣‧下同），按年降38.73%，每股盈利亦跌至43.09分，不派中期息。即使收入略升1.5%，但服務成本及商品銷售成本均漲，令毛利挫逾一成，加上其他損失淨額錄逾億元，剔除關聯方貿易應收款減值撥備後的核心淨利潤仍僅錄18.4億元，跌約31.7%。該企更在業績報告內宣布，自昨日起成立追討欠款委員會，惟公司股價午後跌幅擴大，收跌5.46%，報4.15港元。
截至6月底止，碧桂園服務的貿易應收款項約219.58億元，半年間急增12.54%，減去貿易應收款減值撥備，貿易應收款淨額仍錄得185億元，比去年底多12.95%。公司指，來自碧桂園(02007)及其附屬的貿易應收款約26.71億元，已較去年12月底減少。
SOHO中國轉蝕逾億
為促進貿易應收款項及時回收，保障經營現金流，碧服昨成立追討欠款委員會，要定期向董事會匯報追討進展，建議董事會適當時候採取恰當行動。兩名執行董事包括總裁徐彬淮、一名獨立非執行董事及兩名核心管理層已獲委任為委員會成員，徐彬淮做主席。
據報管理層透露，集團或以回購及分紅作聯合考慮，逐步提升股東回報，惟收數不順，上半年經營現金淨流入按年瀉逾87%，僅得約2.7億元。
宏觀經濟氛圍趨弱，商業物業租賃市場持續承壓，主打上海及北京出租寫字樓及商舖項目的SOHO中國(00410)上半年蝕1.07億元，按年盈轉虧，收入亦跌2.69%，如剔除按年升近80%的投資物業評估值變動虧損等，基礎淨利潤約1.04億元；維持不派中期息。管理層引述測量師行，指下半年租賃市場空置率會「繼續拉高」。
外聘核數師的審閱報告摘要則提及，6月底，該企的流動淨負債99.23億元，銀行借款及其他借款共計156.9億元，非受限的現金及現金等價物僅7.68億元，連同子企尚有逾21億元的土地增值稅和相關滯納金未交，導致逾41億元的銀行借款有可能出現交叉違約，均表明存在重大不確定性，可能對集團持續經營的能力構成重大疑慮。
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