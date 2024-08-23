佳兆業預警半年蝕最多98億

上述虧損淨額包括少數股東權益，去年上半年不計少數股東權益的股東應佔虧損實為69.73億元。但以上述虧損淨額為準，佳兆業已連續3年半「見紅」，累蝕約547.71億至557.71億元，足把2009年12月上市至2020年的所有利潤「嘔凸」。

羅兵咸內地或停業半年 郭英成與星島的關係，緣於其女兒郭曉亭全資擁有的公司宏源國際在2021年中向何柱國收購星島的股份，取代何氏入主星島成主要股東，兩父女一起出任星島執行董事，現在也是執董，但職務有變，郭英成由主席轉任聯席主席，郭曉亭現為副主席兼聯席行政總裁。就今年上半年虧損擴大，佳兆業解釋，主要因為物業交付減少導致已確認收益減少，以及就物業項目作出的減值撥備增加。

內媒報道，佳兆業集團（深圳）有限公司等新增一條恢復執行訊息，執行標的23.39億元，涉及合約糾紛案件，迄今有多達120多條被執行人訊息，被執行總金額逾315億元，還有多條限制消費令、失信被執行人（老賴）及終本案件訊息。

據了解，一旦普華永道中天停業，將不能簽核客戶企業的財務報告、參與新股上市，亦不能從事監管活動。然而，該所也安撫客戶，說停業期間員工都會繼續工作，待明年3月解禁後，就可以發表2024年全年業績的審計意見。