尚柏涉112伙 短期現樓推售
新界全新盤啟動軟銷，麗新發展(00488)旗下位於元朗大棠大旗嶺的住宅項目命名為尚柏，提供112伙，已取得入伙紙及獲批預售，將於短期內以現樓形式推出。
該公司高級副總裁潘銳民表示，項目採單幢設計，樓高12層，提供87伙一房、18伙兩房及7伙特色戶，實用面積265至494方呎。項目位處北部都會區，配合現樓優勢，預料受上車客及投資客歡迎，定價會以鄰近新盤作參考。
名日‧九肚山推新優惠
長實集團(01113)發展的沙田名日‧九肚山，開放全新三房現樓示範單位予準買家即日起預約參觀。購買指定三房及四房戶，可額外獲得價值約38萬元或48萬元的家具禮券。該集團營業經理詹勳榮表示，新示範單位為第1座12樓B室，實用面積1,053方呎，設計以簡約時尚為主題。
他續指，項目累售216伙，套現逾33億元，現僅餘19伙三房及31伙四房單位待售。首8名買家可獲室內設計公司送出額外家具禮券及價值38萬元的意大利名牌真皮家具一件。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，同系香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，計劃下周削減部分優惠，即變相提價。
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