尚柏涉112伙 短期現樓推售

該公司高級副總裁潘銳民表示，項目採單幢設計，樓高12層，提供87伙一房、18伙兩房及7伙特色戶，實用面積265至494方呎。項目位處北部都會區，配合現樓優勢，預料受上車客及投資客歡迎，定價會以鄰近新盤作參考。