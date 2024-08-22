內地客較撤辣高峰少68%

樓市撤辣後未見起色，內地買家也暫緩入市。中原指出，7月普通話拼音（漢語拼音）買家買賣登記按月再跌約4.6%，跌至723宗，創5個月新低，較今年4月撤辣後高峰，更大幅減少近七成。

上月成交額不足80億 隨着撤辣效應減退，有傳多家銀行收緊按揭，對投資者及非本地客審批嚴謹。事實上，上述同類買賣已連跌3個月，而7月成交金額亦跌至不足80億元。不過，現時該類買家入市佔整體成交比例仍達兩成以上，屬歷來高位水平。

該行指出，撤辣初期同類入市個案一度連升3個月，由2月撤辣前僅錄388宗，急升至4月的2,280宗，涉及金額逾272億元，當時成交及涉額均為1995年有紀錄以來新高。而7月該類買賣宗數亦已明顯較4月減少約68.3%。

此外，7月所錄的漢語拼音買家入市個案中，有250宗為新盤成交，以西營盤尚逸錄44宗最多，佔該盤成交比例超過一半。而今年首7個月累錄6,840宗同類買賣，涉額783.4億元，較去年同期上升約68.9%及約45.1%，當中有約四成選購樓價700萬元以下細價盤。