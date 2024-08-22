中環全幢商廈放 市值料14億

中環罕有全幢商廈推出市場放售。區內皇后大道中152號甲級寫字樓招標，截標日期10月8日。市場料項目市值約14億元，平均呎價逾17,300元。

高力國際及世邦魏理仕獲委託為聯合代理，公開招標出售上述寫字樓。該物業由投資者持有，於2020年落成，為樓高28層的甲級商業大廈，地下至15樓可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17至30樓則為寫字樓用途。項目地盤面積約4,030方呎，總商業面積約80,876方呎，每層平均面積由2,531至3,733方呎。

另外，後疫情時代，凍倉需求激增，有業主趁勢放售及放租旗下葵涌葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠，意向價共約1.63億元。中原（工商舖）工商部黎紹賢表示，該批物業為葵德工業中心2樓A、D至J室，建築面積共約29,720方呎，平均每方呎放售價約5,500元，同時以每月約90萬元招租。

去年被接管並推出市場標售的紅磡紅鸞道18號祥祺中心全幢，市場消息指，有財團出價約25億元，接近放售意向價。項目總樓面面積約27.9萬方呎，設有155個車位。

整體甲廈呎租跌至49.4元 此外，仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告指出，截至7月底整體甲級寫字樓市場空置率升至13.7%，九龍東升約0.5個百分點至約18.8%。不過，中環和港島東空置率分別降至約12%及約13.1%，而整體平均呎租跌至約49.4元，按月再跌約0.7%，已連挫約27個月，甲廈租金已由2019年高峰期下跌約36.5%。