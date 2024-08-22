二手蝕賣：美孚僅售445萬 7年貶27%

二手樓劈價兼蝕賣才有承接，再有藍籌屋苑失守，荔枝角美孚新邨2期單位做價「4字頭」有交易，約7年帳面貶值約27.8%。

將軍澳廣場損手207萬 市場消息透露，上述單位為百老匯街37號高層C室，實用面積約450方呎，原則一房間隔，曾叫價500萬元，減價至445萬元成交，呎價約9,889元。原業主2017年以616萬元購入，帳面蝕171萬元。

香港置業劉浩勤稱，將軍澳廣場1座中層A室，實用面積約662方呎，放盤約20日，累減115萬元，成交價913萬元，呎價約13,792元。原業主約3年帳蝕207萬元。

跌市下半新盤受重創。中原巫燕虹稱，大埔白石角嘉熙8座中層H室，實用面積約512方呎，兩房間隔，議價後以668萬元沽出，呎價約13,047元，原業主於2019年以843萬元購入，單位約5年帳面貶值約20.8%。

資料顯示，西半山半山捌號中高層C室，實用面積約310方呎，以630萬元登記轉手，呎價約20,323元。原業主2021年一手以945.9萬元購入，當時呎價約3萬元，帳面貶值315.9萬元或約33%。

大興花園呎售6466元 屯門二手樓價倒流。中原袁銘鍵表示，大興花園2期5座低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，10日前叫價350萬元，終以300萬元沽出，呎價約6,466元，樓價及呎價均重返2016年水平。

元朗細價樓受追捧。美聯翟安暉指，興隆中心高層C室，實用面積約339方呎，兩房間隔，減價30萬元，以290萬元售出，呎價僅約8,555元。