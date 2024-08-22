新盤轉租或成風

市場消息指，因應租務市場活躍，發展商推出上述樓盤小量一手單位放租，惟未考慮大批出租。而且對租客設「審核機制」，審視其背景、工作及入息等，如要求入息為月租的兩倍。該系列其他數期暫亦沒有計劃轉租。

開放式戶月租嗌1.42萬 有代理透露，該盤放租單位集中於中低樓層，開放式戶型每月叫租約1.42萬元，一房及兩房分別約1.85萬元及約2.5萬元，呎租60多至70多元；部分附設家具單位，按上述基礎月租上調2,000元。至於中高層單位可自行出價洽租，每份租約租期為24個月，當租客住滿12個月後，可再以兩個月通知期提早解約。

資料顯示，上述大型重建發展迄今已有4期推出市場，涉及1,335伙，並沽出約660伙。是次出租的第1期必嘉坊‧曦匯提供324伙，尚有約183伙待售。該期數最早於2022年推出，首批68伙折實平均呎價約23,888元。

不過，同年11月推出的第2期必嘉坊‧迎匯，首批呎價回落至約21,238元。去年7月推出的第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，首批降至約18,928元。兩期沽出率分別約80%及約99%。今年6月推出的第4期THE HADDON暫沽約17伙。

過往不乏發展商「變陣」應對淡市，包括協成行何文田芳菲及萬科香港同區VAU Residence等。

學者：較丟空划算 城市大學公共及國際事務學系系主任及講座教授許智文認為，樓價下滑，發展商趁租金走勢向好，出租餘貨單位，可避免以大幅低於預期的利潤出售物業，亦可透過租金收入抵銷部分利息支出，較丟空划算。

半新盤租賃承接力不俗，中原王勤學稱，元朗The YOHO HUB II收樓約一周，暫錄5宗租賃成交，屋苑8座中層K室，實用面積約493方呎，成交月租1.95萬元，呎租約39.6元。