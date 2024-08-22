簡訊一覽
●微盟集團(02013)今年上半年蝕5.5億元人民幣，按年虧損擴大21.79%；不派息。另公司宣布郭駿弦昨日起辭任執行董事，同日委任費雷鳴為執董。
●達芙妮國際(00210)今年上半年股東應佔盈利按年增82.69%至約5,605.5萬元人民幣；不派息。
●中國智能交通(01900)料今年上半年蝕約3,800萬元（人民幣‧下同），較去年同期溢利5,510萬元轉盈為虧。
●亨得利(03389)今年上半年蝕250.4萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕198.5萬元有所擴大；不派息。
●晶苑國際(02232)今年上半年賺8,401.2萬美元，按年升14.08%；派中期息每股13.8港仙。
●數碼通(00315)向客戶發出通知指，將停止在澳門提供流動通訊服務。公司與澳門電訊已達成協議，客戶餘下合約期內的通訊服務將由澳門電訊繼續提供，而客戶亦可選擇由澳門電訊提供的其他服務計劃。
●永勝醫療(01612)今年上半年賺3,328.8萬元，按年升25.1%，中期股息每股1.6仙。
●天瑞汽車內飾(06162)今年上半年蝕367.6萬元（人民幣‧下同），較去年同期虧損295.6萬元有所擴大；不派息。
●粵豐環保電力(01381)今年上半年賺4.45億元，按年跌27.07%；不派息。
●綠竹生物(02480)今年上半年虧損1.09億元（人民幣‧下同），去年同期蝕7,935.2萬元；不派息。
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