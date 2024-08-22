日上月出口升10% 貿赤332億超預期

日本上月出口增速略低過預期。財務省昨公布，當地7月出口按年升10.3%，較市場預期的11.4%為低，惟連續8個月上升，且增幅高過6月的5.4%。至於進口按年增長16.6%，同樣低於預期的升14.9%；期內貿易逆差錄6,218億日圓（約332億港元），高過市場預期。

按地區劃分，7月日本對美國的出口額按年增加7.3%，對美貿易順差收窄9%至7,686億日圓，是3個月來首跌。期內日本對中國的貿易逆差額為6,385億日圓，連續第40個月陷入逆差。期內日本對中國進出口分別升20.8%及7.2%，而7月日本對中國的半導體等製造設備出口金額按年增16.6%。

此外，日經平均指數昨再度失守38,000點，收報37,951點，跌111點或0.29%。日圓兌每美元昨先升後回，曾見144.94的兩周高位，之後回落至146.22，折合每百日圓兌港元在5.32至5.37。投行花旗提及，隨着投資者加大押注美國今年或減息0.75厘，加上考慮到日本7月加息，市場改借美元而非日圓作套息交易。

圓匯貶掀拉麵店倒閉潮 市場觀望日圓會否繼續升值之際，日圓長期貶值導致當地拉麵店出現連環倒閉潮。調查顯示，截至7月底止已有49家拉麵店申請破產，並預計年底前將有更多店家關門。有業界人士指，結業潮出現無非是因為拉麵食材價格受累日圓下跌而推高，另收入不佳亦是原因之一。

牛津經濟研究院日本經濟學家山口範大指，拉麵店關閉數目大增，反映零售商很難將成本上漲轉嫁至消費者。