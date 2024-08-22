高盛憂華需求弱 油價明年恐見68美元

繼石油輸出國組織（OPEC）早前以中國需求疲軟為由，下調今年及明年全球石油需求增長預測後，投行高盛亦發表報告，憂慮一旦中國原油需求到明年都原地踏步，布蘭特期油明年有跌至每桶68美元之虞。布油表現牛皮，以昨日低位76.95美元計，即高盛料未來一年油價或跌逾一成。

高盛的基本預期是布油明年於75至90美元上落，但中國需求的隱憂令實際走勢傾向區間下方。中國原油需求弱，增長不振除了因經濟增長的下行風險，更大原因在於汽車不是改為電動，就轉用液化天然氣（LNG）。

他續稱，公司是沙特阿拉伯和科威特的最大鑽井承包商，具良好口碑，會以兩國作為中東業務基地，逐漸參與探井等技術項目，提升高端油田服務佔比；正大力發展LNG的卡塔爾方面，公司已有明顯進展，不久就能公布「突破」。

從儀征化纖變身以來，公司從未派息，但周二宣布會在合適時機回購H股，周三果然動用57.96萬港元回購110萬股，佔現有H股0.02%。總會計師程中義稱，H股股價相對偏低，回購後會注銷股份以提高每股盈利等。

職工代表監事張宗檁指，毛利率可持續增長，主要是技術迭代加快了油井建設，提高客戶產出，並從高於油井設計產能的收益分一半。現正測試自研的全自動化兼「智能感知」鑽機，並計劃來年推廣團隊改革，提高效率，例如讓盈利能力較低的隊伍改做搬遷等輔助工作。