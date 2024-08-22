比亞迪：加快歐建廠應對加關稅影響
針對歐盟委員會對華電動車反補貼調查終裁，中國汽車工業協會表示，歐委會仲裁訊息嚴重歪曲內地電動車產業事實，該會代表內地汽車行業表示強烈不滿和堅決反對。不過，是次比亞迪股份(01211)被加徵的關稅由17.4%下調至17%，消息帶動其股價昨日逆市靠穩，收報225.2元，升0.18%。
比亞迪亞太區總經理劉學亮指出，加關稅有一定影響，但集團在歐洲銷售的混能充電車（PHEV）未納入加徵關稅範圍，料可紓緩其他產品加徵關稅的影響。他又指，集團同時會加速建設歐洲生產基地，希望能夠滿足及符合歐洲當地市場、政府及消費者對比亞迪的需求。
理想與常州市簽合作
新品方面，北京汽車(01958)首款中大型新能源越野運動型多功能車（SUV）「BJ60雷霆」上市，售價25.98萬至28.58萬元（人民幣‧下同），其純電續航里程為152公里，而滿油滿電狀態下的續航里程超過1,200公里，配備智能語音助手和自動駕駛輔助系統等智能科技配置。
滴滴去季交易額升14%
從事叫車業務的滴滴發布第二季業績，期內業務規模續增長，包括中國出行和國際業務在內的核心平台總交易額（GTV）達963億元，按年增14.7%；核心平台交易量為38.75億單，按年增17.4%，中國出行及國際業務日均單量分別達3,300萬單及957萬單，續創歷史新高。次季集團列帳純利14.32億元，按年虧轉盈，經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）同轉賺12.72億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：