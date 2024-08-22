比亞迪：加快歐建廠應對加關稅影響

比亞迪亞太區總經理劉學亮指出，加關稅有一定影響，但集團在歐洲銷售的混能充電車（PHEV）未納入加徵關稅範圍，料可紓緩其他產品加徵關稅的影響。他又指，集團同時會加速建設歐洲生產基地，希望能夠滿足及符合歐洲當地市場、政府及消費者對比亞迪的需求。