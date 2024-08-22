吉汽首6月多賺5.7倍 上調海外出貨目標

估新能源車業務快扭虧 吉汽在中國市場銷量為75.83萬輛，按年增35%，市場佔有率6.96%，在自主品牌排第二；出口銷量按年升67%至19.74萬輛。期內，燃油車、插電混動車及純電動車銷量分別為63.55萬輛、13.02萬輛及18.99萬輛，按年升20%、4.89倍及51%，每輛車平均收入按年多4,000元至10.5萬元。上半年吉汽毛利率按年升至15.1%。期內不包括領克合營公司的收入為1,073.05億元，按年增46.62%。

問到如何看待內地車企價格戰、情況會否持續兼令車價再有下調空間，吉汽執行董事兼行政總裁桂生悅稱，據過去幾年經驗來看，車企要生存最重要是核心盈利能恢復；又指吉汽今年上半年撇除一次性收益及資產減值虧損等影響，淨利潤按年增1.14倍至33.7億元，直言已見到「重現輝煌的曙光」。

他稱，該企在新能源車的不同價格賽道均有布局，相信相關業務扭虧時刻快到，一旦出現上述情況，將帶動吉汽盈利能力急升，而相關因素配以內地經濟形勢變化不太大，以及中央出手鼓勵有序競爭的大前提下，相信吉汽銷量在未來每個半年續創新高。

歐盟向中國電動車徵收關稅，管理層稱肯定對集團有影響，惟暫未能透露探索布局本地化生產細節。首席執行官淦家閱提及，上調今年海外出口目標，由33萬輛提升至38萬輛，並活化墨西哥、中亞五國、越南等市場。

至於首款搭載英偉達Thor晶片的旗艦運動型多用途車（SUV），該企指明年第三季發布。

極氪次季虧損擴至21億 吉汽旗下美國上市的電動車品牌極氪（Zeekr）次季營業額200.4億元，按年升58.42%；虧損按年擴至21.9億元；經調整虧損按年縮14.18%至12.46億元。期內毛利率按年擴闊至17.2%，單計賣車14.17%；交付量54,811輛，按年增一倍，按季升65.8%；7月交付量為15,655輛，按年升30%。