小米上季收入破頂

小米上季交付27,307輛Xiaomi SU7系列汽車，每輛汽車平均單價為22.86萬元。集團總裁盧偉冰表示，以首款推出的電動車而言，對目前汽車業務的毛利率「比較滿意」。他說︰「從我們內部來看，毛利率非常重要，只要有一定的合理毛利率，那麽費用是可以通過規模的擴大去分攤。相反，如果沒有好的毛利率，可能會造成規模愈大，虧損愈大。」

有信心全年交車12萬輛 至於產能方面，小米汽車工廠已於6月開始「雙班生產」，預計之後每個月產能都會繼續攀升，有信心能夠實現全年交付逾12萬輛新車的目標。整體而言，他認為汽車業務「目前來看超出了我們的預期，也超出了行業對我們的預期，也超出了我們供應鏈部門的預期」。

他表示，現在新車訂單仍然非常穩定，新訂單表現不錯，所以對全年交付、成本控制、毛利率不斷提升也非常有信心。

手機銷售額465億漲27% 另外，作為小米「老本行」的手機業務上季也有不錯的表現。該公司引述Canalys的數據指，第二季小米全球智能手機出貨量達到4,220萬部，按年增長28.1%，出貨量排名全部前3，市佔率為14.6%，是前5名品牌中出貨量增速最快的品牌。該公司上季智能手機收入為465.16億元，按年增長27.1%；毛利率為12.1%，按年減少1.2個百分點，主要由於內地市場競爭加劇及核心零件價格上升，故見每部手機平均價格按年微跌0.8%至1,103.5元。

盧偉冰稱，小米手機的高端化戰略進展非常不錯，在中高價位市場佔有率都有所提升。另外，小米的摺疊屏手機銷情不俗，故買家下單後的交付周期比較長，而且吸引了不少來自iPhone的用戶，以及女性用戶。展望未來，他相信手機與汽車的聯動生態會繼續發展，仍有相當大的潛力可以發掘。

其他業務方面，物聯網（IoT）與生活消費產品收入按年增長20.24%，達到267.6億元，創歷史新高，主要由於內地智能大型家庭電器、境外市場的平板及全球市場的可穿戴產品收入增加所致。另外，互聯網服務收入按年增長11.03%至82.65億元，同樣創紀錄新高，主要由於廣告業務收入上升。

小米集團上季業績摘要