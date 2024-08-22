石藥6個月盈利30億增派息
石藥集團(01093)今年上半年收入總額約162.84億元（人民幣‧下同），按年增長1.26%；賺約30.2億元，按年增長1.79%；每股基本盈利25.51分，每股中期股息16港仙，增加14.3%。
毛利率升至逾71%
今年上半年，按業務劃分，成藥收入增長4.75%至135.49億元，原料產品收入減少5.83%至18.54億元，功能食品及其他收入減少25.19%至8.8億元。期內毛利率升1.7個百分點至71.6%，主要由於成藥業務收入佔比增加所致。
集團研發費用按年增加10.34%至25.41億元，約佔成藥業務收入18.75%。目前逾60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，19個產品（22個適應症）處於註冊臨床階段。自年初至今，集團於中國有兩款創新藥（新增適應症）獲批上市，獲得22項臨床試驗批准，5款仿製藥獲得藥品註冊批件；於北美地區有3款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。
公告稱，董事會已批准再回購總額最高為10億港元的股份。此外，集團已建成一支逾2,000人的國際化研發團隊，以及分別位於石家莊、上海、北京及美國的重點研發中心，目前在研的創新藥項目約130項，預計未來5年將有近50款新產品/新適應症申報上市。
藥明生物經調整少賺20%
另一藍籌藥企藥明生物(02269)今年上半年賺14.99億元，按年跌33.86%，經調整純利22.5億元，亦按年跌20.71%，但與新冠肺炎無關的收入按年增7.7%。期內新增綜合項目44個，6月底升至742個，未完成訂單總量201.05億美元。暫時僅有一個項目表示可能轉走，維持全年業績指引不變。
同業康臣葯業(01681)今年上半年營業額12.69億元，按年升13.29%；純利3.99億元，按年升14.91%；每股盈利0.4987分；中期息每股0.3港元。
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