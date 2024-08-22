石藥6個月盈利30億增派息

毛利率升至逾71% 今年上半年，按業務劃分，成藥收入增長4.75%至135.49億元，原料產品收入減少5.83%至18.54億元，功能食品及其他收入減少25.19%至8.8億元。期內毛利率升1.7個百分點至71.6%，主要由於成藥業務收入佔比增加所致。

集團研發費用按年增加10.34%至25.41億元，約佔成藥業務收入18.75%。目前逾60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，19個產品（22個適應症）處於註冊臨床階段。自年初至今，集團於中國有兩款創新藥（新增適應症）獲批上市，獲得22項臨床試驗批准，5款仿製藥獲得藥品註冊批件；於北美地區有3款在研創新藥物獲得臨床試驗批准。

公告稱，董事會已批准再回購總額最高為10億港元的股份。此外，集團已建成一支逾2,000人的國際化研發團隊，以及分別位於石家莊、上海、北京及美國的重點研發中心，目前在研的創新藥項目約130項，預計未來5年將有近50款新產品/新適應症申報上市。