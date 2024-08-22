嘉里建設半年基礎溢利縮19％
本港多間中小型地產股業績倒退。其中嘉里建設(00683)在截至6月底止的上半年錄得股東應佔溢利7.88億元，按年大降54.68%；撇除集團於古洞北新發展區持有的若干土地作出的一次性撥備，以及投資物業的非現金公允價值變動，上半年基礎溢利按年減少19.32%至14.03億元。
上半年集團收入為50.39億元，按年跌7.9%。管理層表示，主要歸因於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，令發展物業的確認銷售減少約16%至17.92億元。期內合約銷售總額為70.44億元，按年下降約13.78%，這是由於內地合約銷售減少，減幅部分被香港合約銷售帶來的較高貢獻所抵銷。至於不計入酒店業務的投資物業租金收入穩定，按年降近3%至24.26億元。
嘉華利潤倒退68%
另外，嘉華國際(00173)公布，同期營業額按年大跌60.87%至12.13億元；股東應佔溢利也隨之挫68.08%至1.53億元；折合每股盈利4.91仙；派中期息4仙，按年少42.85%。
期內，集團已簽約之應佔銷售約51億元，主要來自香港嘉峯匯及維港滙，以及上海嘉俊庭和廣州嘉云匯。於今年6月30日，集團已簽約但未確認之應佔銷售約為161億元，預計自下半年起入帳。公司對本地及內地樓市的長遠前景保持審慎樂觀的展望，蓄勢待發把握兩地各種機遇。
財務方面，該企負債比率在6月底為11%，半年內跌6個百分點。平均借貸利率同期亦降10點子至4.6厘。集團表示，會以短至中期形式監測其流動資金需求，並按需要作再融資安排。
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