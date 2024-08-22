嘉里建設半年基礎溢利縮19％

上半年集團收入為50.39億元，按年跌7.9%。管理層表示，主要歸因於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，令發展物業的確認銷售減少約16%至17.92億元。期內合約銷售總額為70.44億元，按年下降約13.78%，這是由於內地合約銷售減少，減幅部分被香港合約銷售帶來的較高貢獻所抵銷。至於不計入酒店業務的投資物業租金收入穩定，按年降近3%至24.26億元。

期內，集團已簽約之應佔銷售約51億元，主要來自香港嘉峯匯及維港滙，以及上海嘉俊庭和廣州嘉云匯。於今年6月30日，集團已簽約但未確認之應佔銷售約為161億元，預計自下半年起入帳。公司對本地及內地樓市的長遠前景保持審慎樂觀的展望，蓄勢待發把握兩地各種機遇。

財務方面，該企負債比率在6月底為11%，半年內跌6個百分點。平均借貸利率同期亦降10點子至4.6厘。集團表示，會以短至中期形式監測其流動資金需求，並按需要作再融資安排。