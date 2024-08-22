市建局發120億港元債 規模歷來最大

市建局宣布，在其30億美元中期債務證券發行計劃下，成功發行3筆合共120億港元債券，包括3、5、10年期，超額認購率約一倍，所得資金將用於市區重建項目及一般營運用途。該局表示，今次是自2009年以來，再次涉足公開機構債券市場，是歷來最大發行規模的港元債券交易之一，亦是本港歷來最大筆5年期及10年期債券，發行收益率創過去兩年半以來港元公開債市中最低。

最長10年期 票面息3.55厘 是次發行的3年期債券規模40億元，票面息率3.35厘；5年期債券佔50億元，票面息率3.45厘；10年期債券有30億元，票面息率3.55厘。瑞銀、中銀、東方匯理、滙豐、渣打為是次市建局發債的聯席牽頭行，該局指是次發債受到本地及海外機構投資者歡迎，認購訂單金額一度高逾228億元，包括銀行、資產管理公司、企業、保險公司、對沖基金、地方央行、官方機構、家族辦公室及私人銀行認購。

未來5年重建開支逾800億 據了解，雖然市建局大部分於早年收購的項目帶來一定盈餘，至今累積的總盈餘大約370億元，將保留及用作推行其他重建項目，惟市建局未來5年將展開多個大型重建項目，料涉及開支超過800億元，當中包括旺角洗衣街/花墟道的重建計劃。

由於現時市建局有大約180億元的現金流，故有一定財政壓力，本季遂展開融資。

過去一年該局亦已從不同方面作策略性的調整，包括調整收購和招標步伐，適時透過招標所得的前期款項，為其他項目進行的收購工作提供資金流；檢視項目收購程序，縮短流程，期望加快業戶遷出單位，以便項目地盤能早作準備，在合適時間推出招標，令資金盡早回籠；市建局亦從控制項目的收購規模方面着手，以期能減輕收購涉及的龐大現金開支；善用新規劃工具，增加土地發展潛力等，以盡力維持財務穩健，並會着手簡化招標條款等，以吸引發展商參與。