恒基發展虧損擴2.8倍不派息
面對港人出境旅遊、跨境消費及購物熱潮等轉變，經營百貨業務的恒基發展(00097)上半年生意下滑。在截至6月底該企業的收入按年跌3.01%至7.72億元；股東應佔虧損擴大2.83倍至6,900萬元，每股虧損2.3仙，不派中期息。
主席李家誠在業績報告內表示，除北上消費潮繼續對本港零售業構成壓力外，去年同期有消費券計劃推動本地消費，而今年沒有。在種種不利情況下，旗下千色Citistore於期內自營貨品連同寄售及特許專櫃之總銷售款額較去年同期下跌約13%至6.82億元。市道疲弱，業界爭相減價促銷，該百貨公司銷售自營貨品收入較去年同期減10%至1.46億元，毛利率下降兩個百分點至31%。
審視店舖績效 冀精簡架構
擁有APITA和UNY等超市和百貨品牌的Unicorn，自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額大致持平，為5.87億元，主要受惠APITA去年底完成大型翻新工程令銷售回升。
截至6月底，該企業無銀行借貸，現金和銀行結餘淨額半年降約14%至約7,300萬元。展望未來，李認為，本港零售業經營環境仍然困難，現正詳細審視各店舖之績效，務求精簡店舖網絡架構，令公司可集中資源改善業績及提升營運效率。另外，該企亦會與母企恒基地產(00012)在今年底前整合各自之會員忠誠計劃，務求為集團商店購物及惠顧之客戶帶來更佳動力。
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