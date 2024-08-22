恒基發展虧損擴2.8倍不派息

主席李家誠在業績報告內表示，除北上消費潮繼續對本港零售業構成壓力外，去年同期有消費券計劃推動本地消費，而今年沒有。在種種不利情況下，旗下千色Citistore於期內自營貨品連同寄售及特許專櫃之總銷售款額較去年同期下跌約13%至6.82億元。市道疲弱，業界爭相減價促銷，該百貨公司銷售自營貨品收入較去年同期減10%至1.46億元，毛利率下降兩個百分點至31%。