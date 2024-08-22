恒地望年內減息利樓市

中環地標式超甲級商廈The Henderson於今年1月建成，租戶正陸續進駐。

政府收回新界北地獲償18億 期內，恒地盈利包括出讓北角港匯東投資物業之控股公司權益，帶來基礎盈利約14.07億元。而政府以現金合共約18.6億元，補償收回集團位於粉嶺北及古洞北新發展區所持有之若干土地合共約145萬方呎，而帶來基礎盈利約10.96億元。

至於集團核心業務住宅銷售方面，主席李家傑和李家誠在業績報告內表示，今年2月底政府為樓市「撤辣」後，住宅物業交投因此轉趨活躍，但受制於利率保持於高水平，致令本港樓市自年中起有所放緩。集團上半年應佔本港物業發展營業額按年增加14.32%至49.17億元。連同政府收回位於粉嶺北及古洞北等若干土地所帶來的收益，香港物業銷售應佔稅前盈利約14.99億元，按年大增55.82%。

截至6月底，未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約為133.46億元。當中，約75.99億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年下半年入帳。

內地方面，受惠於政策及改善型需求帶動，全國商品房之銷售曾轉趨活躍。然而，住宅市場延續調整態勢，新建商品房銷售未見持續明顯提升，土地市場亦表現平淡，穩定樓市成效仍有待各項政策接續發力。

The Henderson出租率近六成 期內，恒地應佔內地物業發展營業額按年減少12.67%至28.51億元，應佔分部業績按年轉蝕約2,800萬元。在6月底該企未入帳之內地自佔合約銷售總額約74.23億元，當中約48.96億元預計可在下半年入帳。

物業租賃業務表現平穩。期內該企應佔中港兩地總租金收入44.46億元，按年升1.8%；應佔分部業績32.76億元，與去年幾近持平。其中，今年1月建成之中環地標式超甲級商廈The Henderson，樓面面積達46.5萬方呎，在6月底可出租樓層之出租率接近六成，已有收入貢獻。該企又指，中環新海濱三號用地項目，現正進行主體建設工程，建築進展良好，將分作兩期，預計於2026年第四季和2032年第四季建成。

集團計劃年內再推售12個發展項目，連同尚餘存貨，在本港預計有約7,100個自佔住宅單位或約311萬方呎自佔住宅樓面面積於今年可供銷售，另有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。

恒地中期業績摘要 恒基地產股價走勢