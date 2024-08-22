人幣官價續揚 專家：隨時快速升值

人民幣走強，昨日官方公布的人民幣中間價報7.1307兌每美元，較上一日再升18點子，至近一個月高位。曾任中國國家外匯管理局國際收支司司長的中銀證券全球首席經濟學家管濤指，受國際市場波動等影響，人民幣存在因出口商結匯和套息交易平倉，而有可能快速大幅升值。

450億央票錄超購 昨日人民幣在岸價及離岸價在7.13兌每美元附近上落。中國人民銀行進行2,580億元（人民幣‧下同）的7天逆回購操作，利率維持1.7厘，並有3,692億元逆回購到期，單日淨回籠1,112億元。另在香港完成發行兩筆共450億元央行票據，儘管發行利率較5月下跌，照獲超額認購，其中300億元3個月期央票中標利率1.88厘，比上次發行低0.87厘；150億元一年期央票中標利率1.9厘，比上次發行低0.8厘。

管濤指，現時內地企業持有相當規模的外匯等候結匯，仍未扭轉人民幣貶值預期，惟一旦單邊預期出現波動，可能觸發快速升值。

他認為，目前基準情形是美國聯儲局因美國經濟放緩開始預防式減息，將有利人民幣匯率穩定。即使聯儲局開始減息、進一步打開中國貨幣政策空間，中國也要視自身需要，不一定要跟着聯儲局走；並建議當前更應通過放鬆政府發債的使用範圍，來促進財政政策發力，同時盡快出清各行業風險、促進風險的收斂。

A股向下 交投縮 另外，A股3大指數全線向下。滬綜指收報2,856點，跌10點或0.35%，連跌兩日；深成指亦續挫23點或0.28%，收報8,229點；創業板指數收報1,558點，跌9點或0.6%，兩市成交合計縮減至5,096億元。