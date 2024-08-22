港交所上半年少賺3% 派息4.36元

港股現貨日均成交減4% 上半年港股現貨市場日均成交1,104億元，按年跌4.41%，但較去年下半年升17%；衍生產品合約平均每日成交合約張數按年增長13.87%。截至6月底止，港交所正在處理的新股上市申請107宗，上半年合共收到81宗新股上市申請，較去年下半年大增69%。

陳翊庭指，今年市場氣氛回升，5月港股日均成交額達1,400億元，而市場具不明朗因素，有起落是必然的事。息口偏高不利企業估值，集資金額偏細也是無可厚非，但上市後再融資活動表現活躍，包括多家大型企業發行可換股債券、新股發行，而再融資投資者來自世界各地，以一宗涉資25億美元的交易為例，有一半是歐美地區的投資者。

港交所上半年收入106.21億元，按年微升0.43%，其中主要業務收入按年跌0.4%，而公司資金的投資收益淨額增加10.28%至約9億元。

鎖定高息穩投資收入 美國聯儲局減息預期升溫，聯席營運總監及集團財務總監劉碧茵坦言，近年受惠高息環境，港交所錄得可觀的投資收入，市場預期美國聯儲局將於9月開始減息，已將部分公司能掌握的資金鎖定較高利息，「可以lock得嘅都lock咗」，料至今年底的投資收入不會有太大波動，故要明年業績才會開始反映減息影響。另外，港交所近年積極推動業務多元化，包括期貨、衍生產品等有好表現，能有效抵擋市場風險。

陳翊庭補充，儘管減息不利投資收入，但將利好股票市場、新股發行等金融活動，形容息口回落是港交所主業的東風，對資本市場有正面作用。

另據外媒報道，內地與香港將擴大粵港澳大灣區跨境理財通計劃試點，首批增加10家內地券商，包括中信証券、中金公司、華泰證券、廣發証券、招商證券、平安證券、國泰君安證券、國信證券、國投證券及中泰證券。不過，中國及香港證監會，以及上述券商均未有回應。

港交所中期業績概覽