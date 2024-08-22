京東遭沃爾瑪盡沽持倉 股價插8% 美市曾再跌

據了解，沃爾瑪按每股24.95美元沽售1.445億股京東ADR，比周二收市價低11.49%，套現約36.05億美元（約281億港元）。沃爾瑪發聲明指，清倉京東持股，可令公司得以專注沃爾瑪中國和山姆會員店在中國的強勁業務，並將資金配置於其他優先事項。過去8年來，京東一直是其珍視的合作夥伴，公司致力於與京東保持持續的商業關係。

斥逾30億回購股份 沃爾瑪2016年戰略投資京東，2018年一起投資速遞公司達達（現由京東控股），以利用其基礎設施提升履約效能。消息又指，沃爾瑪是要緩解資金壓力，由於上季在華收入增長放緩，現金流繼而減少，並要應對當前市場變化作多元化戰略。

京東昨日動用3.9億美元（約30.42億港元）回購股票，而3月公布的30億美元回購計劃已經完成，又說對與沃爾瑪未來合作充滿信心。

富瑞護航 睇167元 不過，摩通仍建議進一步收集京東，目標價140元，評級為「增持」，比昨日收市價高近37%。富瑞也為京東護航，指該企供應鏈能力強大、長期利潤前景不變，評級維持「買入」，目標價167元。

京東股價受壓