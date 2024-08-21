輪商精選：看好金價 考慮紫金26433
友邦保險(01299)於周四公布業績，外媒分析，上半年新業務價值或錄得逾20%升幅，惟第二季增速或較首季放緩。中港市場仍為新業務價值的上升動力，新增保費持續增長及新業務價值利潤率有望穩定，支持業績表現。同時預期公司東南亞市場上半年新業務價值增幅約一成以上，主要受新加坡及馬來西亞市場帶動。
友邦股價在業績前未見炒作，8月以來於50至53元之間上落。輪證資金流方面，截至周一，友邦好倉連續4個交易日錄淨流入，累計逾400萬元。
友邦睇升吼26222
如投資者認為業績後股價有望出現突破，可參考友邦認購證26222，行使價65.05元，實際槓桿11.3倍，12月19日到期。如認為該股後市有下跌空間，可參考友邦認沽證24780，行使價43.25元，實際槓桿10.3倍，12月23日到期。
紫金礦業(02899)將於周五公布業績，據集團早前公布的初步業績數據，料上半年盈利按年升最多約五成，單計次季的話，盈利按年增長最多近九成。業績之外，近期美元回落，利好金價，紐約期金曾創新高，昨曾突破每安士2,570美元水平。隨着地緣政治風險上升以及美國大選所帶來的不明朗因素影響，市場憧憬避險需求或持續。
如投資者繼續看好金價，部署金礦股好倉可參考紫金認購證26433，行使價22.93元，實際槓桿4.8倍，明年6月23日到期。看淡可留意紫金認沽證26145，行使價14.86元，實際槓桿3.9倍，明年3月24日到期。
本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部分或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。J.P.Morgan Broking（Hong Kong）Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通概不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：