FINNIE周六開賣 暫收450票

據銷售安排資料，當日分為兩個時段銷售，A組大手買家可優先揀樓，最少選購兩伙指定單位、最多4伙，但不可揀選多於兩伙一房戶。發售單位折實售價428.8萬至854.3萬元，呎價約17,502至23,470元。

名鑽開放示範單位

此外，另一個市區單幢新盤，日前已上載樓書的益兆集團控股旗下何文田名鑽，今日將開放現樓示範單位供傳媒預覽。項目樓高16層，提供80伙，兩房單位實用面積423方呎起。