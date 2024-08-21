FINNIE周六開賣 暫收450票
宏安地產(01243)鰂魚涌FINNIE公布最新銷售安排，落實於周六首度以價單形式發售首兩張價單全數60伙。項目截至昨日傍晚6時收到超過450張入票，超額逾6.5倍。
據銷售安排資料，當日分為兩個時段銷售，A組大手買家可優先揀樓，最少選購兩伙指定單位、最多4伙，但不可揀選多於兩伙一房戶。發售單位折實售價428.8萬至854.3萬元，呎價約17,502至23,470元。
名鑽開放示範單位
此外，另一個市區單幢新盤，日前已上載樓書的益兆集團控股旗下何文田名鑽，今日將開放現樓示範單位供傳媒預覽。項目樓高16層，提供80伙，兩房單位實用面積423方呎起。
至於信和置業(00083)等合作發展的同區豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，昨沽出3座23樓C室兩房戶，實用面積772方呎，成交價2,702萬元，呎價約35,000元。華懋集團薄扶林碧麗軒單位12，實用面積1,905方呎，屬複式戶設平台及天台，昨以6,580萬元招標售出，呎價約34,541元。
鐵路上蓋樓盤亦連錄買賣，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，項目1A座15樓A室昨以3,657萬元沽，呎價約28,955元。會德豐地產將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨亦沽兩伙兩房戶，涉額共1,453.6萬元。
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