馬會跑馬地體育大樓准建住宅

市區罕現大型住宅供應。跑馬地山光道48號的香港賽馬會體育綜合大樓，獲屋宇署批准重建為3幢21層高住宅大廈，並設4層低層樓面，提供住宅總樓面約486,000方呎，並設一幢兩層高住宅康樂設施，市場料該地皮估值逾55億元。

香港賽馬會發言人表示，持有的山光道體育綜合大樓用地，原獲劃為住宅用途。該會於80年代決定將有關用地發展為體育綜合大樓，一直獲批臨時規劃許可，把用地作康樂設施用途。不過，近年城市規劃委員會認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意；而今年，馬會為該地用途續期申請時，已承諾會發展該用地為住宅項目，並包括體育及康樂設施，詳情需作進一步研究。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，該項目位置不俗，惟有機會面對車位不足問題，而項目毗鄰香港賽馬會會所，故也有機會保留作員工宿舍用途。參考鄰近半新盤成交，項目將來實用呎價約2.8萬元水平推算，估計每方呎樓面地價約11,360元，折合估值約55.2億元。

青龍頭地申建住宅安老院舍 華懋集團亦就青山公路青龍頭豪景花園商場毗鄰的臨海空置地皮，向城規會遞交最新發展申請，建議加入安老元素，要求作住宅及安老院舍等的綜合發展用途，興建逾20萬方呎樓面，較之前獲批方案大增約1.27倍，提供112個住宅單位最多320個安老院床位。項目計劃發展一幢16層綜合用途物業。