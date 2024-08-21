細價樓頻現低價

AVA 128跌穿3球 文景大廈6年冧37% 樓價續跌，二手業主紛紛「出血」離場，市場連錄細價物業低價成交。西營盤AVA 128一個納米單位，僅以293萬元售出，跌穿「3球」料屬項目新低，單位約9年帳面跌價近27%。上環文景大廈同類細單位，亦以258萬元成交，約6年樓價大幅回落約37%。

本地樓價高位下挫，市區單幢樓即獲承接。市場消息透露，上述AVA 128中低層B室，實用面積約178方呎，開放式設計，每方呎成交價約16,461元。資料顯示，單位於2015年以約400萬元一手購入，期內單是帳面已蝕107萬元。

資料顯示，文景大廈低層D室，實用面積約195方呎，以每方呎約13,231元登記售出。是次做價料為該廈逾10年低位，與2018年中購入價相比，帳面蒸發逾150萬元。

廣源邨連使費料蝕百萬 新界區細價「蝕本貨」都是市場承接目標。富堡城物業廖志財稱，沙田公屋廣源邨廣棉樓高層16室，實用面積約264方呎，擁新裝修，原業主移民賣樓，放盤約兩個月，減價25萬元，於已補價自由市場以265萬元沽，呎價約10,038元，持貨不足3年帳蝕50萬元，連使費料損失約100萬元。

利嘉閣馮澤源指，沙田細價盤單日連錄買賣，包括花園城2期碧雅閣中層D室，實用面積約329方呎，叫價368萬元，減價至345萬元售出，呎價約10,486元。資料顯示，同類型較低層單位去年做價達492萬元，是次做價跌近30%。

RESIDENCE譽88呎售$9112 元朗二手市場近期交投升溫。中原王勤學表示，買家希望執平貨，近期趁勢大膽還價，區內RESIDENCE譽88第2座低層G室，以472萬元沽出，創屋苑兩房單位8年新低，呎價跌穿一萬元，每方呎僅約9,112元，原業持貨逾11年，帳面仍蝕15萬元。

事實上，二手購買力只搶平價盤。該行莊劍嵐稱，鰂魚涌太古城5天連錄6宗買賣，海天閣高層G室套三房戶，逾兩年累減370萬元，獲用家以1,180萬元承接，呎價約18,850元，約6年帳面貶值約7%。

世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島5座高層H室一房戶，劈價45萬元，僅以475萬元易手，呎價約14,706元，同類型入場單位做價約3個月回落約10%。資料顯示，堅尼地城KENNEDY 38中低層K室一房戶，以700萬元登記轉手，呎價約23,490元，較2021年一手購入價帳面貶值約12.3%。

近日細價二手樓成交個案