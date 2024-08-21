簡訊一覽
●寶龍地產(01238)發盈警，預期今年上半年虧損介乎約19億至21億元（人民幣‧下同），較去年同期賺約2.92億元轉盈為虧。
●中海石油化學(03983)截至今年6月底止半年賺6.87億元人民幣，按年跌59.9%；不派中期息。
●中石化油服(01033)截至今年6月底止半年賺7.52億元人民幣，按年升15.99%；不派中期息。
●北京控股(00392)旗下燕京啤酒截至今年6月底止半年賺7.58億元人民幣，按年增長47.54%。
●大生地產(00089)預期截至今年6月底止半年可能錄得綜合虧損約1.7億元，較去年同期錄綜合溢利1.465億元轉盈為虧，主要由於投資物業公允值錄得虧損。
●越秀服務(06626)今年上半年賺2.77億元人民幣，按年升12.1%；每股派息10港仙。
●中廣核新能源(01811)今年上半年賺1.83億美元，按年跌7.26%；不派息。
●亞洲金融(00662)今年上半年純利為3.61億元，按年升20.57%；派中期息5.5仙。
●科聯系統(00046)今年上半年賺1,816.6萬元，微跌0.38%；中期息每股0.055元。
●諾誠健華(09969)截至今年6月底止半年錄得虧損2.67億元人民幣，按年收窄37.56%；不派息。
●中國再生能源投資(00987)今年上半年賺1,166.2萬元，按年跌67.47%；不派中期息。
●樂艙物流(02490)今年上半年賺939.3萬元人民幣，按年下跌90.97%；不派中期息。
●漢思能源(00554)公布，公司非全資附屬公司城巴與香港應用科技研究院，訂立不具法律約束力的合作備忘錄，訂約方有意共同於香港開展有關自動駕駛及以車聯網系統（C-V2X）的支援下開展智慧出行技術發展的研究工作，以建立全球領先的智慧出行應用方案，並進一步提升香港的公共交通系統。
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