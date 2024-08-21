澳央行指通脹偏高 短期不可能減息

澳洲央行在本月初一如預期維持指標利率在4.35厘不變。央行最新公布的貨幣政策會議紀錄暗示，利率可能需要在較長的時間內維持限制性（restrictive），即將在目前4.35厘水平停留更久，以確保通脹得到控制。澳元兌美元昨曾報0.6731，兌港元報5.2434。

曾研本月加息 該央行公布的8月5至6日政策委員會會議紀錄顯示，由於基本通脹處於3.9%的偏高水平，而且金融緊縮狀況似有所緩解，加上信貸及樓價均向上，故此澳洲央行曾考慮將4.35厘的基準利率進一步提高，但考慮到市場波動、勞工市場的不確定性，最終決定維持利率不變，以平衡通脹與勞工市場的風險。

由於澳洲央行預期2026年消費物價指數（CPI）中位數會回到2至3%區間，與市場估計12月減息的預測並不脗合，因此央行有必要抑制市場對減息的預期，並強調利率可能於較長的一段時間內維持穩定。會議紀錄又提到，澳洲的通脹無法在合理時間內達到目標的風險上升，因此更長的利率穩定可能有助於實現CPI目標，將在未來會議上重新評估這種可能性，將更加重視數據變化而非預測。

澳洲央行已連續6次會議維持利率不變，對上一次加息為2022年5月。現時市場預期，澳洲央行於年底前減息的可能性約84%。市場預期澳洲央行最快12月減息，但有市場調查指大部分經濟師預期澳洲央行今年內維持利率不變。