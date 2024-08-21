日股重上38000點 7-11母企回吐一成

日圓兌每美元昨日一度回落至147.35，之後跌幅收窄，處145水平徘徊，折合每百日圓兌港元報5.348。日本股市反彈，其中，日經平均指數收升674點或1.8%，收報38,062點；東證指數（TOPIX）升29點或1.11%，收報2,670點。

另外，港人熟悉的日本7-11便利店母企Seven & i日前公布，收到來自Circle K便利店的加拿大母企Alimentation Couche-Tard的收購提案，不過相關消息卻令Seven & i股價大上大落，周一大漲22.71%後，昨日回吐10.55%，收報1,933日圓。

與此同時，市場聚焦下月自民黨的總裁換屆選舉，對日股以至日圓的後續影響。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，由於日本通縮已完結，加上持續推行企業重組及改革，此等均是推動日股上升的長期有利因素，所以維持對日股的正面看法。該行認為，鑑於日央行副行長內田真一對利率審慎的言論，所以預期央行下月或10月加息的機率不高。

南韓馬國重啟貿談 另邊廂，鄰國南韓股市昨日回升，南韓首爾綜合指數收升22點或0.83%，報2,696點。南韓產業通商資源部同日表示，南韓與馬來西亞的自由貿易協議第四輪談判在吉隆坡展開，為期4日。據悉，今次是兩國時隔5年後再次重啟談判，市場預期談判範圍由商品領域，拓展至服務、投資、數碼、環保及生物等領域。

印尼IDX指數破頂 亞洲經濟現時增長溫和，失業率、通脹及利率處於偏低水平，多地股市近期表現欣欣向榮。其中，印尼IDX綜合指數昨日創歷史新高，曾見7,538點，收市升67點或0.9%，報7,533點。獲外資持續湧入的印度孟買30指數（Sensex）收升378點或0.47%，報80,802點。