美擬修例定義加密幣為貨幣

中美兩國近期均主動出手加強監管加密貨幣交易。美國方面，有傳財政部擬修訂《銀行保密法》，將加密貨幣納入「貨幣」定義，旨在將加密貨幣與傳統法定貨幣放置於同等的報告規則之下，從而增強金融透明度，而最終規則或會於明年9月發布。

至於修訂後的規則，將涵蓋可兌換加密貨幣及具有法定貨幣地位的數碼資產，包括央行數碼貨幣（CBDC）。此外，美國司法部正更新法規，以應對利用人工智能（AI）協助的犯罪，提議對此類犯罪施加額外處罰。

中國虛產交易列作洗錢 另邊廂，中國最高人民法院、最高人民檢察院最新聯合發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，其中將通過「虛擬資產」交易明確列為洗錢方式之一。

據最高法院介紹，隨着互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平台」、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出更新更高的要求。

昨日一眾加密貨幣重拾升勢，在風險情緒回歸下，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，「一哥」比特幣周二曾高見每枚61,396美元，日內升逾6%；「二哥」以太幣升1.78%，每枚報2,663美元。

數據顯示，被譽為「比特幣大戶」的巨鯨正在增持比特幣，其中日本上市公司、有「日版微策略」之稱的Metaplanet正是這類比特幣的巨鯨一員，事關這家公司額外買入逾57個比特幣，價值約340萬美元，據推算，Metaplanet目前合共持有約360.368個比特幣。