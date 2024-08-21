金價突破2500關 金條首越百萬美元

現貨金價升勢停不了，昨升穿每安士2,500美元後頭也不回，一度高見2,531美元，升逾0.7%。以全球貴金屬交易中心倫敦一根400安士重的金條推算，價值已突破100萬美元，夠在香港買個中小型新盤！分析指，美國聯儲局9月減息機會增加，短線金價下一個較大阻力位在2,540至2,550美元，而明年更有機會挑戰3,000美元大關！

券商估明年中闖3000關 數據顯示，今年上半年各國央行淨買入黃金達483.3噸，相當於近4萬根金條，央行購買力是支持今年以來金價反覆向上的主因之一，俄羅斯、中國、印度與土耳其都是主要買家。美國貨幣政策醞釀由緊轉鬆，為金價看漲的另一主要原因，始終黃金作為避險資產具有吸引力。

事實上，機構投資者對金價展望看法樂觀。瑞銀全球財富管理大宗商品策略師Wayne Gordon預期，到2025年中期，金價將邁向2,700美元。花旗指，黃金投資者情緒在未來3至6個月有望上行，預計到明年中期，金價將達到3,000美元，第4季平均價格預測為2,550美元。黃金交易所買賣基金（ETF）5月中旬全球持倉額創2019年以來的最低值後開始出現轉變，6月開始ETF持倉出現兩個月的淨流入。世界黃金協會資料顯示，實物金條購買力強勁，尤其是亞洲家族辦公室，推動黃金消費創至少25年來最好的第二季紀錄。

值得留意，中國對黃金的需求在1月見頂後回落，7月黃金進口量按年減少24%至44.6噸，為兩年多來最低，而中國人民銀行上月亦連續第3個月未有購買黃金。不過，人行近日向商業銀行發放新的黃金進口配額，表明人行預計黃金需求將再上升。

其他大宗商品行情方面，市場擔心主要石油進口國中國的經濟疲弱，將不利石油需求，加上加薩停火談判現進展，油價連跌兩天，周一收市錄逾兩周以來最大單日跌幅。紐約期油及布蘭特期油周二均曾跌逾1%。

去年油氣業併購額增57% 安永會計師事務所報告顯示，去年美國石油及天然氣行業的併購交易活動涉額增加57%至492億美元，因能源公司在過去數年現金流改善下增加開支，預計在更多大型交易推動下，併購活動將持續到明年。

花旗集團則謂，隨着亞洲鋼鐵生產商減少產量，鐵礦石價格可能會進一步下跌至每噸80美元的區間。