AI勢帶挈科技股續彈

未來6季盈利看增20% 基金揸重股票 經歷一輪衰退恐慌引發的大跌市後，隨着市場情緒穩定下來，近期美股已收復大部分失地，牛市派對似乎遠未結束。在選股方面，增長股、價值股各自有買方機構作為捧場客，瑞銀財富管理的報告指出，科技股反彈應該持續下去，繼續看好在半導體、軟件領域中能夠受惠於人工智能（AI）主題的贏家。基金公司普徠仕對股票維持偏高配置，直言近期市場下跌令估值改善，較看好受惠於寬鬆貨幣政策的價值股多於增長股。

科企資本開支強度仍低 瑞銀財富管理美洲投資總監Solita Marcelli等分析員的報告指出，全球科技股有着具吸引力的風險回報，預測未來6個季度科技股的盈利增長介乎15至20%。對AI的大力投資帶動科技股今年上漲，大型科技企業今年的資本支出預計將按年增43%。

更重要的是，與一般看法相反，大型科企的資本開支強度（資本開支除以收入）仍低於歷史高位。瑞銀的分析顯示，這些大型科企資本支出在2025年或增長25%。報告提到︰「我們認為AI在未來數年應繼續推動增長，投資者確保其投資組合配置中，有足夠的半導體和軟件產業受益者。」

不過，瑞銀提醒股市的波動可能會再次上升，直到投資者確信美國經濟不會陷入衰退，在美國大選和地緣政治緊張局勢帶來的風險中，未來的升幅可能會更加溫和。

價值股望受惠寬鬆幣策 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，目前對股票維持偏高配置，近期市場下跌令估值改善，價值股有望受惠於寬鬆的貨幣政策，而市場對增長股較高的預期則可能限制其表現。

他解釋指，在美國，近期有經濟數據反映製造業和消費者財務狀況轉差，其後公布的就業數據遜於預期。有一種觀點指出，利率降低時，高利率對小型股的不利影響將會減少，但小型股對經濟環境更敏感，這是市場當前更大的憂慮。鑑於難以斷定經濟將會「軟着陸」，若缺乏明確證據表明增長將趨於穩定，減息或不足以刺激小型股跑贏大市。

美股周二早段反覆偏軟，道指曾跌103點，報40,793點；標指跌17點，報5,591點；納指跌118點，報17,758點。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，9月討論減息應該是合適的，但未有看到足夠理據需要減息多於0.25厘，此言暗示聯儲局首次減息可能仍採取較審慎的步伐。

企業消息方面，股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡繼續減持美國銀行（BofA），於8月15至19日期間累計減持總值約5.5億美元，持股比例下降至約12%。

標指近期走勢