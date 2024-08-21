同程上季純利漲21% 續看好內地旅業前景

然而，儘管有五一長假期，國內開業最少18個月的酒店錄得同店日均房價按年跌4.1%，同店平均可出租客房收入按年跌3.6%，期內租賃及自有酒店業務收入按年微跌2.87%至23.95億元，收入增長更多由管理加盟和特許經營酒店而來。現指引集團今季收入按年增速放緩到2至5%，單計內地按年升1至4%。

華住調高酒店開張指引 同程對中國旅遊業前景保持樂觀，指消費者對獨特體驗的需求日益增長等，乃國內旅遊市場擴張的關鍵動力，且國際航班復甦及出境遊需求增長；集團會專注提升用戶價值及擴大用戶群，並戰略性地擴大國際業務、強化酒店管理和度假業務。

華住上調今年酒店開張指引超過22%，現為2,200家以上。執行董事長季琦稱，正於亞太區和中東尋找增長機遇，銳意擴大全球覆蓋面，同時會以產品升級、服務和會員計劃推動國內客房收入長期可持續增長，又說中國旅遊需求仍然強勁。