手機市場回暖 舜宇半年多賺近1.5倍

業績報告內顯示，收入增加主要基於智能手機市場回暖，集團手機鏡頭的出貨量較去年同期上升約23.7%至6.34億件，繼續佔據市場份額全球第一的位置。此外，隨着虛擬實境摺疊光路模塊（VR Pancake）的需求增加，VR相關產品的收入明顯增加。

該企的3個事業單元之一的光學零件事業，上半年的收入升26.92%至54.8億元，分部溢利漲44.36%至9.4億元。光電產品事業的收入增約35.48%至131.91億元，溢利升逾8倍至5.33億元，主要是因為手機攝像模組及車載模組的收入增加。光學儀器事業分部溢利則減少21.15%至5,168.5萬元。

印度傳將生產高端iPhone 集團的毛利約32.46億元，較去年同期增加約52.4%；毛利率升2.3個百分點至約17.2%。期內研發開支增約21.87%至14.68億元，佔集團收入約7.8%，主要因為持續需要在汽車及擴展現實（XR）相關業務上增加研發投入。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）繼續其全球供應鏈重組部署。外媒引述消息指，Apple的手機組裝外判商，將會首次在印度生產高端的Pro及Pro Max機款，反映出其正加快供應鏈轉移。截至今年3月底止的財政年度內，印度組裝的iPhone價值達到140億美元。